رغم مرور 10 سنوات على بدء تداولها، لا تزال"بيتكوين"، أول عملة افتراضية، تثير الاهتمام في أوساط مختلفة.

وبدأت تداولات البيتكوين في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2009، إلا أنها شهدت أكبر نجاح وخسارة لها في عام 2018، إذ اقترب سعرها من حاجز 20 ألف دولار في مطلع العام، لتنخفض ما دون أربعة ألاف دولار في نهايته.

وقارب سعرها الخميس 3800 دولار.

وألهمت البيتكوين التي لا يزال الأب الشرعي لها مجهولا بشكل رسمي، العديد من الجهات إذ ظهرت عملات افتراضية عديدة بعدها، حتى أن بعض الدول اتجهت لإصدار عملاتها الإلكترونية الخاصة بها.

ويشير مراقبون إلى أن الياباني ساتوشي ناكاموتو هو صاحب فكرة بيتكوين، وكان قد طرح مبدأ عملها في ورقة بحثية عام 2008.

وتمكنت عملة البيتكوين من إيجاد صناعة جديدة في قطاع التعدين، لكنها صناعة افتراضية أيضا، حيث يتطلب تعدين العملة المشفرة عملا من نوع خاص، يعتمد على استغلال شبكة متخصصة من الحواسيب من أجل استخراجها.

ويكافأ أصحاب الحواسيب المخصصة للتعدين بحصولهم على عملات بيتكوين إضافية وهي الطريقة الوحيدة لإصدار عملات بيتكوين جديدة.

وبعكس العملات التقليدية، لا تعتمد البيتكوين على أي حكومة أو بنك مركزي، ويضمن مراقبتها وتنظيمها المستخدم عبر قاعدة "بلوك تشين" (Block chain)، وهي عبارة عن منصة عامة تعتمد عليها شبكة البيتكوين برمتها، وهذه العملية الحسابية تضمن تحويلات آمنة.

ومع تطور العملة، تطورت طرق محاولات اختراقها والكسب منها، إذ استطاع قراصنة سرقة حسابات عملات افتراضية تتجاوز قيمتها عشرات ملايين الدولارات.

ولاستخدام البيتكوين يقوم المستخدم بادئ الأمر بإنشاء محفظة خاصة عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي، وتتخذ هذه المحفظة شكل عنوان فريد يستخدم عند كل عملية بيع أو تبادل.

ويتم اللجوء إلى المحفظة لشراء سلع أو خدمات على شبكة الإنترنت كما يمكن مقايضة البيتكوين بعملات أخرى.

ويتحقق أعضاء من المجموعة من كل عملية دفع عبر تعقب مصدر كل بيتكوين بواسطة برنامج خاص يعرف باسم برنامج الـ "تنقيب".

وتهدف هذه العملية إلى الحؤول دون صرف أي بيتكوين في أكثر من موقع.

وتحدد إصدارات البيتكوين بـ 21 مليون كحد أقصى، ثلاثة أرباعها قيد التداول حاليا.

ومن مزايا هذه العملة المشفرة إمكانية المعاملات بهوية مخفية. فالتحويلات شبه الآنية من دون تكاليف إضافية، وليس هناك حد أقصى للمبالغ المدفوعة، فضلا عن غياب الوسطاء في عمليات البيع والشراء.

في المقابل، تعد هذه الميزة أيضا أحد مساوئها، فهي لا تزال تفتقر للحماية الكافية ما يجعلها عرضة للسرقة على يد قراصنة الإنترنت.