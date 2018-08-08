سنابشات: مستخدمون أقل وإيرادات أكثر!

أعلنت سنابشات انخفاضا في عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الثاني من العام الحالي بحوالي ثلاثة ملايين حساب.

وتشير أرقام كشفت عنها الشركة إلى أن المعدل اليومي لعدد المستخدمين النشطين بلغ 188 مليون حساب مع نهاية الربع الثاني (نهاية حزيران/يونيو)، مقارنة مع 191 مليونا في الربع الأول (مع نهاية آذار/مارس).

ولم يؤثر تراجع أعداد المستخدمين على إيرادات الشركة، بل ارتفع معدل العائد من كل مستخدم بنسبة 34 في المئة، وبلغ 1.4 دولار لكل مستخدم، مقابل دولار في الربع الثاني من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 50 في المئة إلى 493 مليون دولار مع نهاية النصف الأول من 2018، مقابل 331 مليون دولار في النصف الأول من 2017.

الوليد بن طلال مستثمرا

من جانب آخر، أعلن الأمير الوليد بن طلال عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3 في المئة من أسهم "فئة أ" باستثمار ربع مليون في شركة سنابشات.

وقال الأمير الوليد في بيان صحافي نشره على الموقع الإلكتروني الخاص به: "إن استثمارنا في شركة سنابشات يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة".

ويستثمر الأمير الوليد في: ليفت/Lyft، جي دي دوت كوم/JD.com، وتوتير/Twitter، وسنابشات Snapchat.