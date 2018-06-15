تصفح الإنترنت بحساب سنابشات فقط!

طرحت سنابشات حزمة برمجية تتيح للمستخدمين الولوج إلى مواقع وتطبيقات إلكترونية مختلفة باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بسنابشات.

وتتيح فيسبوك وغوغل خيارات مشابهة حاليا، لكن سنابشات تركز على أنها لن تتبع سلوك المستخدمين ولن تشارك بياناتهم.

وتتيح الحزمة البرمجية استخدام خصائص مثل فلاتر الصور وستوريز وبيتموجي خارج سنابشات.

وعند الولوج باستخدام سنابشات، سيظهر المستخدم بالاسم وصورة البيتموجي خاصته على سنابشات، ما يقلل مخاطر تسريب البيانات.

وتظهر خطوة سنابشات كمحاولة لاستمالة المستخدمين القلقين من فضائح تسريب البيانات التي لاحقت فيسبوك مؤخرا.