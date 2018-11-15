مصالحة تاريخية بين مسيحيي لبنان.. ماذا بعد؟

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

مصالحة تاريخية توصل إليها الجمعة كل من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وزعيم تيار المردة طوني فرنجية، فيما يأمل البعض أن تطوي هذه المصالحة آخر صفحات الحرب الأهلية والخلاف المسيحي-المسيحي بلبنان.

ويعود الشقاق التاريخي بين التيارين إلى عام 1978، عندما تم اغتيال طوني فرنجية، فيما وجه ابنه سليمان أصابع الاتهام إلى سمير جعجع بوقوفه وراء عملية الاغتيال.

وقد سبقت العملية مناوشات سياسية بين التيارين، إذ كان آل فرنجية الذين يسيطرون على شمال لبنان، يرفضون تواجد نفوذ لحزب الكتائب -الذي خرجت القوات اللبنانية من رحمه- في المنطقة.

محللون وساسة وصفوا المصالحة بكونها تاريخية، بل عقد البعض آمالا على تكوين تحالف مسيحي سياسي جديد يقوده التياران.

مديرة المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" أنطوانيت جعجع، قالت إن المفاوضات بين التيارين بدأت منذ ست سنوات، وقد تم نقلها إلى الإطار الرسمي بعد مناقشة كل الملفات والقضايا على قناعة من كلا الفريقين.

وأضافت جعجع لموقع "قناة الحرة"، "كنا في عجلة لإجراء هذه المصالحة من أجل طي صفحة الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد إنجازات تمت خلال الفترة الماضية، مثل مصالحة القوات اللبنانية مع الاشتراكيين والسنة والتيار الوطني الحر، بجانب تحسين العلاقات مع تيار المستقبل".

ماذا بعد المصالحة؟

وأكدت جعجع أنه "طالما اتخذ القرار بأن يجلس الحزبان معا، فإن الحوارات ستكون مستمرة، وأتمنى أن نتوصل إلى نفس النظرة السياسية للبنان، فالمصالحة ليست هدفا في حد ذاتها".

لكن لا يحمل الجميع نفس النظرة التفاؤلية، ويقول المحلل السياسي اللبناني علي مراد، "علينا ألا ننسى أن القوات اللبنانية على المستوى الداخلي والإقليمي تقف على النقيض من تيار المردة بقيادة سليمان فرنجية".

وينتمي حزب القوات اللبنانية إلى تحالف 14 آذار الذي يقوده تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ويعرف التحالف بقربه من المملكة العربية السعودية.

فيما يقف تحالف 14 آذار على النقيض من تحالف 8 آذار الذي يقوده التيار الوطني الحر (التيار العوني) بزعامة وزير الخارجية الحالي جبران باسيل، وحزب الله اللبناني، فيما يمثل تيار المردة أحد مكونات تحالف 8 آذار المؤيد للنفوذ السوري والإيراني بلبنان.

ويضيف مراد لـ "موقع الحرة"، أن أحد الأسباب التي دفعت سمير جعجع لدعم الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، هو إدراكه أن لا إمكانية لاختيار رئيس خارج الثامن من آذار، فكان خياره ميشيل عون بدلا من سليمان فرنجية، زعيم حزب المردة".