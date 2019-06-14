فيديو.. سمكة قرش تعطل تدريبا أمنيا

قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا إن أفراد طاقم مروحية كانوا في جولة لاستطلاع الأجواء على طول الساحل في خليج بوديغا، قبل القيام ببعض التدريبات، لكنهم فوجئوا بسمكة من نوع القرش الأبيض العملاق، ما اضطر المسؤولين إلى تأجيل التدريبات.

وأوردت صفحة شرطة سونوما الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطعا مصورا للسمكة وهي تسبح في مياه الخليج.

وأضاف مكتب الشريف في مقاطعة سونوما أن طاقم المروحية "نظر إلى الأسفل فشاهد هذا الجمال في المياه الضحلة".

وأكد المكتب أن الطاقم "كان موجودا في اليوم السابق في المياه نفسها" وأن "طول السمكة يتراوح بين ١٣ و١٥ قدما".