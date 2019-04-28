حريق ضخم وانفجارات قرب مطار هيثرو

تسبب حريق ضخم اندلع الأحد في مستودع للفحم بالقرب من مطار هيثرو في لندن، في حالة هلع وإلغاء حركة القطارات بالمنطقة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة ورأوا أعمدة دخان أسود تتصاعد في منطقة إلى الشمال من مطار هثيرو.

وهرع عشرات رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الذي اندلع في الساعة الثانية ظهرا يمنطقة ويست درايتون المجاورة.

وتوقفت حركة القطارات من محطة بادينغتون، فيما قال متحدث باسم مطار هيثرو إن الرحلات الجوية لا تزال تعمل على الرغم من سحب الدخان الكثيفة التي تكسو المنطقة.

ونشرت على مواقع التواصل لقطات وصور تظهر لحظة اندلاع الحريق في المستودع:

ونصحت الشرطة السكان والشركات في منطقة ويست درايتون بـ "إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة." فيما قامت بإغلاق الطرق القريبة من موقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.