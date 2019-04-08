سلمان رشدي: تاتشر تحرشت بي

قال المؤلف الهندي الشهير سلمان رشدي الأحد إنه تعرض لانتهاك جنسي على يد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر.

وأوضح رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية"، في حديث مع شبكة "أتش بي أو" أن تاتشر في مقابلة بينهما كانت "تخمشه" بأصابعها، مشيرا إلى انه فكر وقتها بأن "رئيسة الوزراء تتحرش بي!".

ووصف رشدي (71 عاما) رئيسة الوزراء الراحلة بأنها كانت "منفتحة" في التعبير عن مشاعرها. وكان سبق لرشدي أن روى في مقابلة مع "أتش بي أو" واقعة "ضرب تاتشر للصحافي والكاتب كريستوفر هيتشنز على مؤخرته بمجلة مطوية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت تاتشر رئيسة لوزراء بريطانيا بين عامي 1979 و1990 وتوفيت عام 2013 عن 87 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابقة كانت كلفت قوات الشرطة بتوفير حماية لرشدي بعدما تلقى تهديدا بالقتل من السلطات الإيرانية بعد نشره "آيات شيطانية" عام 1988.