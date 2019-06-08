سلة أميركية.. تورنتو يقترب من لقبه الأول

أصبح "تورونتو رابتورز" على بعد فوز واحد من إحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على مضيفه "غولدن ستايت ووريرز" حامل اللقب 105-92 الجمعة وتقدمه 3-1 في سلسلة الدور النهائي.

ولعب النجم كواهي لينارد دورا حاسما في فوز الفريق الكندي مسجلا 36 نقطة و12 متابعة، فيما أضاف لاعب الارتكاز الإسباني سيرج إيباكا 20 نقطة والكاميروني باسكال سياكام 19 نقطة.

وستكون الفرصة سانحة لتورونتو كي ينهي السلسلة على أرضه الإثنين، عندما يستضيف المباراة الخامسة في سلسلة من أصل سبع مباريات محتملة.

وقال نيك نورس مدرب رابتورز "سنعود إلى هناك وسيقدمون أداء مجنونا. لم نتحدث عن نتيجة السلسلة ونعلم أن هذا الفريق رائع، ونعرف كم من الصعب أن نتغلب عليهم".

وحافظ لينارد على هدوئه "يجب أن نكون صبورين. الأمر لا يهم إلا إذا حققت فوزك الرابع. يجب أن نبقى واثقين بأنفسنا، صبورين، لا نستعجل ونرى كيف تسير الأمور".

ويتعين على ووريرز الفوز في ثلاث مباريات متتالية، اثنتان منها خارج ملعبه، لإحراز لقبه الثالث تواليا والرابع في آخر خمس سنوات.

وقال نجمه وموزعه ستيفن كوري (27 نقطة) "لم تنته الأمور بعد. ما زلنا نقاتل ونحاول تخطي المرحلة الحرجة. ما زلنا نملك فرصة الفوز".

مرة واحدة في 34 مناسبة، نجح فريق في قلب تخلفه 1-3 ليحرز اللقب، عندما قاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على غولدن ستايت بالذات 4-3.

قال مدرب ووريرز ستيف كير "لا أعتقد ان الأمر مرعب. ننظر إلى الأمر بمثابة التحدي. يجب أن نضمد جراحنا الليلة، خسارة صعبة، لكن المباراة التالية بعد أيام قليلة. سيكون لدينا ما يكفي من الطاقة وسنكون جاهزين للانطلاق".

وغاب عن ووريرز مرة جديدة هدافه كيفن دورانت بسبب الإصابة.