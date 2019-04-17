سلامة يدين بشدة قصف طرابلس

أدان غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف "الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

ووفقا لمصادر طبية أولية، كان من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال فيما فقدت إحدى العائلات أما وابنة وحفيدة.

وقال الممثل الخاص، "بعميق الحزن والأسى، أقدم خالص التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مضيفا "إن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب".

ولغاية يوم الثلاثاء، "بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية، بينهم 14 قتيلا و40 جريحا".

وأكد سلامة "على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا، كما يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية".

وشدد الممثل الخاص على أن "المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحمها أيضا كل من يصدر الأوامر لهم".