سلامة يكشف للحرة خطته بشأن ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه يلتقي أنصار النظام الليبي السابق "كل يوم".

وأكد في حوار خاص مع "قناة الحرة" قوله: "لا فرق عندي بين ليبي وآخر، وأستقبل أنصار النظام السابق كل يوم بمختلف تنظيماتهم، لأنهم تفرقوا على عدد من التنظيمات، هم بالنسبة لي ليبيون كغيرهم من الليبيين".

وأضاف سلامة أن هناك توافقا بأن "الانتخابات الرئاسية الليبية غير ممكنة قبل أن يحدد بوضوح في نص دستوري صلاحيات الرئيس".

وأشار إلى أهمية وجود "قاعدة دستورية صلبة قبل الانتقال للانتخابات الرئاسية" في ليبيا.

وبين أن مهمة البعثة تنقسم إلى مستويين، الأول يتعلق بـ"تحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيا إلى المواطن الليبي".

أما المستوى الثاني فهو التواصل مع مختلف الأطراف الليبية السياسية والمسلحة لإنجاح الحوار الوطني الليبي المرتقب.

وكشف سلامة وجود أكثر من 15 مليون قطعة سلاح في ليبيا.

شاهد الحوار الكامل الذي أجرته "قناة الحرة" مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة:

وبين سلامة أن خطة العمل الأممية، وبالتنسيق والتشاور مع الأطراف الليبية، تقوم على إجراء انتخابات نيابية، ثم الاستفتاء على الدستور لتنتهي بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: قناة الحرة