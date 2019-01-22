'سكران' يجبر طائرة روسية على الهبوط

طلب راكب ثمل كان على متن طائرة روسية تقوم برحلة داخلية أن تغير الطائرة مسارها، والتوجه إلى أفغانستان وفق تقارير، مما أجبر قائدها على القيام بهبوط اضطراري في سيبيريا.

وهبطت الطائرة التي كان تقوم برحلة من سورغوت في غرب سيبيريا إلى موسكو، في مدينة خانتي مانسييسك.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الرجل الذي لم تحدد هويته كان في "حالة سكر".

وتم توقيفه بعد هبوط الطائرة في المدينة الواقعة على بعد 2600 كلم شرق موسكو.

وأكد المحققون فتح تحقيق جنائي في الحادثة.

وقال المحققون في بيان "بعد أن هدد بأنه يحمل سلاحا، حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسار الطائرة".

وأضاف البيان إن قائد الطائرة قرر القيام بهبوط اضطراري في خانتي-مانسييسك".

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية فيديو صوره أحد الركاب على ما يبدو، يظهر الرجل اثناء اعتقاله من جانب رجال مسلحين ملثمين داخل الطائرة.

وقال المحققون إن الرجل مقيم في سورغوت، ودين سابقا بإلحاق الاضرار بممتلكات.