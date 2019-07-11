سكان الدول العربية في 2050.. أرقام تتضخم إلا..

تحيي الأمم المتحدة يوم السكان العالمي في 11 يوليو من كل عام، في ظل احتفاء بالزيادة السكانية من جانب دول، وشعور بالقلق من جانب أخرى.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يتوقع وصول تعداد سكان العالم إلى 8.5 مليارات في 2030، وإلى 9.7 مليارات في 2050، وإلى 11.2 مليارا في 2100.

وتشير التقديرات الحالية للأمم المتحدة إلى أن نحو 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام.

ومن المتوقع أن تكون أفريقيا هي أكبر القارات زيادة في عدد السكان بحلول عام 2050، فيما ستعاني أوروبا من تقلص في عدد السكان.

وتعزو الأمم المتحدة الزيادة السكانية، خلال العقود الأخيرة واللاحقة، بشكل أساسي إلى الأعمار الطويلة بسبب توفر الرعاية الصحية ومعدلات الخصوبة المرتفعة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن انخفاض الخصوبة في أوروبا يعتبر أقل من الحد المطلوب لاستبدال التعداد السكاني على المدى الطويل،

كما ذكر تقرير آخر خطر الزيادة السكانية وازدياد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية معها، مما يحتاج إلى موارد أكبر، ومحدودية الموارد، مع الزيادة السكانية السريعة وغير المخططة تهدد عملية التطور في الدول التي تشهد نموا، بالأخص عندما تكون بنيتها التحتية غير مطورة بالشكل الكافي.

وعلى مستوى الدول العربية، ستكون مصر في المركز الأول في زيادة التعداد السكاني، بعدد يقارب 160 مليون نسمة بحلول 2050، فيما يتوقع أن يصل العدد في 2100 إلى 224 مليون نسمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

فيما ستشهد بعض الدول زيادات ملحوظة، مثل السودان الذي سيصل عدده إلى 81 مليون نسمة بحلول عام 2050، كما سيصل عدد العراق بحلول نفس العام إلى 70 مليون نسمة.

أما الدولة الوحيدة التي سينخفض عددها بحلول عام 2050 هي لبنان، إذ سيصل التعداد السكاني إلى 6 مليون و528 ألف نسمة، فيما يصل التعداد حاليا إلى 6 مليون و856 ألف نسمة.

تعداد سكان الدول العربية في 2050

1- مصر: 159 مليون و956 ألف نسمة حاليا: 100 مليون و388 ألف نسمة

2- سوريا: 33 مليون و129 ألف نسمة حاليا: 17 مليون و70 ألف نسمة

3- العراق: 70 مليون و940 ألف نسمة حاليا: 39 مليون و338 ألف نسمة

4- السعودية: 44 مليون و562 ألف نسمة حاليا: 34 مليون و268 ألف نسمة

5- الإمارات: 10 مليون نسمة حاليا: 9 مليون و770 ألف نسمة

6- لبنان: 6 ملايين و528 ألف نسمة حاليا: 6 مليون و856 ألف نسمة

7- الأردن: 12 مليون و932 ألف نسمة حاليا: 10 مليون و101 ألف نسمة

8-السودان: 81 مليون و192 ألف نسمة حاليا: 42 مليون و813 ألف نسمة

9- الأراض الفلسطينية: غير معروف حاليا: 4 ملايين و981 ألف نسمة

10- ليبيا: 8 ملايين نسمة و525 ألف نسمة حاليا: 6 مليون و780 ألف نسمة

11- المغرب: 46 مليون و165 ألف نسمة حاليا: 36 مليون و485 ألف نسمة

12- تونس: 13 مليون و796 ألف نسمة حاليا: 11 مليون و698 ألف نسمة

13- الجزائر: 60 مليون و923 ألف نسمة حاليا: 43 مليون و77 ألف نسمة

14- الكويت: 5 ملايين و393 ألف نسمة حاليا: 4 ملايين و209 ألف نسمة

15- البحرين: 2 مليون و316 ألف نسمة حاليا: مليون و642 ألف نسمة

16- قطر: 3 ملايين و851 ألف نسمة حاليا: 2 مليون و833 ألف نسمة

17- عمان: 6 ملايين و915 ألف نسمة حاليا: 4 ملايين و979 ألف نسمة

18- اليمن: 48 مليون و80 ألف نسمة حاليا: 29 مليون و181 ألف نسمة

19- موريتانيا: 9 ملايين و24 ألف نسمة حاليا: 4 ملايين و529 ألف نسمة

20- جيبوتي: مليون و295 ألف نسمة حاليا: 973 ألف نسمة

21- جزر القمر: مليون و471 ألف نسمة حاليا: 851 ألف نسمة

22- الصومال: 34 مليون و922 ألف نسمة حاليا: 15 مليون و455 ألف نسمة

23- إسرائيل: 12 مليون و720 ألف نسمة حاليا: 8 ملايين و523 ألف نسمة

أما معهد بيو للدراسات، فقد وضع قائمة بأكثر 10 دول سكانا في عام 2100، وقد جاءت مصر في المركز العاشر، وإليكم القائمة.

أكثر 10 دول سكانا في 2100:

1- الهند: 1450 مليون نسمة

2- الصين: 1065 مليون نسمة

3- نيجيريا: 733 مليون نسمة

4- الولايات المتحدة: 434 مليون نسمة

5- باكستان: 403 ملايين نسمة

6- الكونغو الديمقراطية: 362 مليون نسمة

7- إندونيسيا: 321 مليون نسمة

8: إثيوبيا: 294 مليون نسمة

9- تنزانيا: 286 مليون نسمة

10- مصر: 225 مليون نسمة