سفينة إنسانية تتحدى الحكومة الإيطالية

دخلت إلى المياه الإيطالية الأربعاء سفينة إنسانية ألمانية تحمل 42 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة ليبيا قبل أسبوعين، وكان بالإمكان رؤيتها قرب جزيرة لامبيدوسا أقصى جنوب البلاد، في تحد لحظر واضح فرضه وزير الداخلية المتشدد الإيطالي ماتيو سالفيني.



ورد سالفيني بالقول إنه لن يسمح لأي من المهاجرين بالنزول من السفينة وهدد بنشر قوات إنفاذ القانون.



قبطانة السفينة التي تشغلها جماعة سي ووتش الألمانية، نشرت رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إنها تأمل أن يتم استقبال من تم إنقاذهم "من السفينة قريبا".



كان سالفيني قد أصر أنه يجب أن تستمر سفينة الإنقاذ في الابحار إلى مالطا أو تونس أو موانئ شمال أوروبا.



وبما أن السفينة ترفع علما هولنديا، طلبت إيطاليا "إجراءات رسمية" من هولندا عبر سفارتها في لاهاي، وفقا لما قالته الداخلية الإيطالية الأربعاء.



بحلول المساء، كانت السفينة على بعد ميلين أو ثلاثة أميال بحرية قبالة لامبيدوسا وصعدت على متنها شرطة الأموال الإيطالية، وفقا لروبن نوغيباور، المتحدث باسم سي ووتش.