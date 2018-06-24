سعودية تقود سيارة فورمولا1

منحت شركة رينو الفرنسية الأحد سيدة سعودية فرصة الجلوس للمرة الأولى خلف مقود سيارة فورمولا1 على حلبة بول ريكار في فرنسا.

وجلست عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسيل الحمد خلف مقود سيارة رينو كان قد أحرز على متنها سائقها السابق وسائق فيراري الحالي الفنلندني كيمي رايكونن لقب جائزة أبوظبي الكبرى 2012.

وقادت الحمد السيارة ضمن لفة احتفالية على الحلبة الفرنسية التي استضافت الأحد المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا1.

ونشر الفريق الفرنسي عبر حسابه على تويتر، صورا للحمد وهي ترتدي زي السائقين وتضع خوذته، وشريطا مصورا يظهر انطلاقها بالسيارة.

What a day for @ASEEL_ALHAMAD!

It's been a privilege to celebrate her passion for motorsport on this important occasion. 💛#RSspirit #FrenchGP #SheDrives pic.twitter.com/FMeXtn4E55 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) June 24, 2018

واختارت رينو توقيت هذا الإجراء بالتزامن مع بدء السعوديات قيادة السيارات في بلادهن بعد دخول قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في المملكة حيز التنفيذ.

وأسيل الحمد هي بالفعل أول سيدة تنال عضوية الاتحاد السعوي للسيارات والدراجات النارية وهي عضوة أيضا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.