Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
منوعات

سعودية تقود سيارة فورمولا1

السائقة السعودية أسيل الحمد

منحت شركة رينو الفرنسية الأحد سيدة سعودية فرصة الجلوس للمرة الأولى خلف مقود سيارة فورمولا1 على حلبة بول ريكار في فرنسا.

وجلست عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسيل الحمد خلف مقود سيارة رينو كان قد أحرز على متنها سائقها السابق وسائق فيراري الحالي الفنلندني كيمي رايكونن لقب جائزة أبوظبي الكبرى 2012.

وقادت الحمد السيارة ضمن لفة احتفالية على الحلبة الفرنسية التي استضافت الأحد المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا1.

ونشر الفريق الفرنسي عبر حسابه على تويتر، صورا للحمد وهي ترتدي زي السائقين وتضع خوذته، وشريطا مصورا يظهر انطلاقها بالسيارة.

واختارت رينو توقيت هذا الإجراء بالتزامن مع بدء السعوديات قيادة السيارات في بلادهن بعد دخول قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في المملكة حيز التنفيذ.

وأسيل الحمد هي بالفعل أول سيدة تنال عضوية الاتحاد السعوي للسيارات والدراجات النارية وهي عضوة أيضا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

Back to top
XS
SM
MD
LG