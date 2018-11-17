'#العباية_المقلوبة' تنتشر في السعودية

أطلقت سعوديات حركة احتجاج على ارتداء العباءة عبر نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي ارتدين فيها 'العباءة بالمقلوب.
والسعودية تمنع النساء من ارتداء أي لباس آخر غير العباءة السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في آذار/مارس 2018 إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا في الإسلام.
لكن في الممارسة لم يتغير شيء في هذا المجال في المملكة ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
واستخدمت عشرات السعوديات وسم (هاشتاغ) "العباية المقلوبة" لنشر صور لهن وهن يرتدين العباءة بالمقلوب.
وكتبت الناشطة نورا عبد الكريم في تغريدة هذا الأسبوع "لأن النساء السعوديات يملكن إبداعا بلا حدود، فقد أبدعن شكلا جديدا من الاحتجاج".
وأوضحت "إنهن ينشرن صورا لهن وهن يرتدين العباية بالمقلوب احتجاجا على الضغط الذي يجبرهن على ارتدائها".
وعلى الطرف الآخر ، رفض البعض الحملة معتبرين أنها تستهدف "ثوابتهم" الدينية.
يشار إلى أن المملكة السعودية ألغت في حزيران/يونيو 2018 منع النساء من قيادة السيارات الساري منذ عقود. كما سمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية.
لكن بالتوازي مع هذه الإصلاحات تتالت حالات توقيف ناشطات في الأشهر الأخيرة في المملكة مع تكثيف الضغط على المعارضين.
وتوجه أيضا انتقادات للمملكة لنظامها القائم على قوامة الرجال على النساء والتي تتيح للرجل ممارسة سلطة اتخاذ قرارات باسم نساء الأسرة.