النفط يتخطى 75 دولارا للبرميل

تخطى سعر نفط برنت الخميس 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على إيران.

ووصل سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو قرابة الساعة 8:30 ت.غ إلى 75.23 دولارا في لندن بارتفاع 66 سنتا عن سعر الإغلاق الأربعاء، وبعد 15 دقيقة على تسجيله حدا أقصى قدره 75.42 دولارا.

وفي نيويورك سجل سعر الخام الخفيف تسليم حزيران/يونيو ارتفاعا أيضا بـ20 سنتا ووصل إلى 66.09 دولارا.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الاثنين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وقف العمل بالإعفاءات الممنوحة لبعض الدول للسماح لها باستيراد النفط الإيراني رغم عقوبات واشنطن.

ووعدت السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، بزيادة إنتاجها للتعويض عن النفط الإيراني، ولو أن وزير الطاقة خالد الفالح أوضح الأربعاء أن المملكة لا ترى ضرورة لزيادة إنتاجها "فورا"، وفق ما نقلت عنه وكالة بلومبرغ الأميركية لأخبار الطاقة.

وكان ارتفاع سعر نفط الخام الخفيف الخميس أقل حدة، بعدما أفادت بلومبرغ الأربعاء عن مخزون أميركي من الخام يفوق التوقعات.

وزادت الولايات المتحدة مخزونها من الخام بمقدار 5.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 نيسان/أبريل، علما أن أي زيادة في المخزون الأميركي تفسر بصورة عامة على أنها مؤشر إلى تراجع الطلب في الاقتصاد الأول في العالم.