سعر الذهب الأعلى في 6 سنوات

ارتفعت عقود النفط 1 في المئة يوم الجمعة وسجل الخام الأميركي مكاسب بحوالي 10 بالمئة على مدار الأسبوع في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 في المئة، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وقفز الذهب ما يزيد عن 1.5 بالمئة يوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013.

وارتفع الذهب قرابة خمسة بالمئة هذا الأسبوع ونحو 10 بالمئة منذ بداية العام. ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولارا.

من جانب آخر، يتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات دون اثنين بالمئة للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام.

وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف يوم الجمعة مع تجاذبها بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الآمال بشأن محادثات التجارة المرتقبة بين واشنطن وبكين.