سريلانكا.. واشنطن تحذر مواطنيها

رفعت وزارة الخارجيّة الأميركية الجمعة مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا، وحضت مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى الجزيرة في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي أودت بحياة 253 شخصا.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ "الحكومة الأميركيّة لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيّين في سريلانكا"، رافعةً مستوى التحذير من السّفر إلى الجزيرة من ثلاث درجات إلى أربع.

وهاجم انتحاريون الأحد كنائس للأقلية المسيحية وفنادق فخمة، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصاً.

وقالت أستراليا الجمعة إن من "المحتمل" وقوع اعتداءات أخرى في سريلانكا، فيما يستمرّ تعقب المشتبه فيهم المرتبطين بالاعتداءات.