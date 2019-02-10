راموس يغضب مشجعي أتليتكو مدريد

بعد فوز الملكي على أتليتكو مدريد بنتيجة 3 مقابل 1 في منافسات الدوري الإسباني، أثار النجم الإسباني سرجيو راموس غضب جماهير خصمه.

راموس وضع إعجابا على صورة له نشرها أحد المغردين على إنستغرام، حيث يظهر راموس في الصورة يحمل طفلا صغيرا وبيده رضاعة حليب.

لكن الصورة كانت معدلة على برنامج فوتوشوب حيث وضع شعار أتلتيكو مدريد على وجه الطفل.

وفي المباراة، استطاع النجم الإسباني تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة، فيما سجل النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار يكون ريال مدريد قد احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني مقلصا الفارق بينه وبين برشلونه إلى خمس نقاط.

يذكر أن راموس قد سخر من احتفال نجم أتليتكو مدريد أنطوان غريزمان، بعد تسجيله الهدف الثاني.