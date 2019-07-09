البيت الأبيض يسحب دعوة وجهت للسفير البريطاني

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض سحب دعوة كانت موجهة للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش لحضور مأدبة عشاء في مقر وزارة الخزانة الأميركية على شرف أمير قطر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن إدارته لن تتعامل مع السفير داروش، في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

ورغم اعتذار السلطات في لندن للرئيس ترامب عن الحادث، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "دعمها الكامل" لسفيرها في واشنطن

وقال متحدث باسم الحكومة إن "السير كيم داروش لا يزال يحظى بدعم رئيسة الوزراء الكامل".