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من أميركا

الحكم بسجن ستيني لتوزيعه مواد إباحية

جانب من تحقيقات تتعلق بتوزيع المواد الإباحية عبر الإنترنت. تعبيرية - أرشيفية

عاقبت محكمة في ولاية ميريلاند الأميركية رجلا ستيني بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بتوزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

واستطاعت السلطات رصد عمليات تحميل من حاسوب لصور ومقاطع مصورة يتيحها الرجل (ت. ب.) الذي عمل حارسا في إحدى جامعات الولاية.

وعثرت فرقة من الـ "أف بي أي" على نحو 100 ألف ملف صور و2000 ملف لمقاطع فيديو على جهازه لمواد إباحية تتعلق بالأطفال.

وتضمن الحكم أيضا إبقاء (ت. ب.) تحت المراقبة لمدة 25 عاما بعد انتهاء محكوميته.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أطلقت مبادرة على المستوى الوطني في 2006 تتعلق بحماية الأطفال، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات أو الاستغلال الجنسي.

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