تويتر في الأعمال.. ست نصائح

رغم محدودية انتشار تويتر في التسويق إذا ما تمت مقارنته مع شبكة فيسبوك، إلا أنه يلقى رواجا بين أوساط أصحاب الأعمال الراغبين بتوسعة نشاطاتهم والوصول لشريحة محددة.

وينصح خبراء في مجال التسويق الإلكتروني اتباع بعض التوجيهات من أجل توسيع الأعمال والاستفادة بشكل كبير من شبكة تويتر.

وتتضمن النصائح وفقا لموقع سوشيال ميديا توديه:

غرد بشكل يومي، إذ ينصح أن تنشر تغريدات بمعدل ثلاث مرات يوميا على الأقل، وليست بالضرورة أن تكون منشورات أصيلة إذ يمكنك إعادة نشر تغريدة من حساب أخر تكون مرتبطة بقطاع الأعمال الذي تروج له.

إذ ينصح أن تنشر تغريدات بمعدل ثلاث مرات يوميا على الأقل، وليست بالضرورة أن تكون منشورات أصيلة إذ يمكنك إعادة نشر تغريدة من حساب أخر تكون مرتبطة بقطاع الأعمال الذي تروج له. استجب لجميع التنبيهات التي تصلك لتبقى على تفاعل مع الجميع، وابحث دائما عمن يقوم بذكر اسم منتجك أو خدمتك وتفاعل بالرد عليها حتى وإن كان تعليقا سلبيا.

التي تصلك لتبقى على تفاعل مع الجميع، وابحث دائما عمن يقوم بذكر اسم منتجك أو خدمتك وتفاعل بالرد عليها حتى وإن كان تعليقا سلبيا. حدد التغريدة الأهم لديك وأعطها الأولوية لتبقى في رأس القائمة، وحاول أن توصل رسالتك من خلال هذه التغريدة لتستقطب جمهورك المستهدف.