ست شركات روسية على لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي

أدرج الاتحاد الأوروبي ست شركات روسية على اللائحة السوداء، بحسب بيان للمجلس الأوروبي صدر الثلاثاء.

وفرض المجلس عقوبات على هذه الشركات التي تشارك في أعمال بناء جسر يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.

وأعلن المجلس في البيان أن هذه الشركات "ساهمت بأعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم ما ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

ويدير أركادي روتنبرغ، المتهم بالتورط في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، اثنتين من هذه الشركات.

وبحسب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أصول هذه الشركات في الاتحاد الأوروبي ولن يكون بإمكانها الاستفادة من أي تمويل أوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي 155 شخصا على لائحته السوداء، بعضهم من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و44 شركة روسية.

وكانت روسيا قد ضمت القرم في 2014، وفرضت أوروبا وأميركا عقوبات على موسكو جراء ذلك.

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو موسكو مؤخرا إلى "إنهاء احتلالها" لشبه الجزيرة، وتعهد بأن تحتفظ واشنطن بهذا الموقف "حتى استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية".