ستة اختراعات غريبة من الماضي

لطالما وصف العديد من المخترعين بأشباه المجانين، إذ كانوا يبحثون عن حلول غير تقليدية من أجل إتمام مهما ما أو التسهيل على الناس.

وتظهر سجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" اختراعات وصل فيها الابتكار لحد الغرابة.

بدلة سباحة من الفلين

حصل باسكال بلانت على براءة اختراع بدلة سباحة مصنعة من الفلين في عام 1882، إذ صنعت البدلة من سلسلة قطع صغيرة من الفلين لتسهيل الحركة والسباحة بسهولة.

مركبة أحادية العجلة

بتصميم يشبه الدراجة الهوائية وبعجلة واحدة حصل جون أوتو لوس على براءة اختراع مركبة أحادية العجلة في عام 1885، إذ يجلس الراكب بداخلها، وتتضمن مظلة لتحمي الراكب وغليونه من تقلبات الطقس.

جهاز إلقاء التحية

يبدو أن الالتزام بقواعد الأدب كان هما يشغل المخترع جيمس سي بويل ما دفعه لاختراع جهاز يوضع أسفل القبعة ويقوم برفعها ويديرها لتحية الشخص الآخر، وقام بتسجيل اختراعه في عام 1896.

حوض الاستحمام المتحرك

اخترع أوتو هنسيل حوض استحمام يستطيع التحرك للأسفل وللأعلى من أجل إحداث اهتزازات في الماء لتصل لجميع أجزاء جسم المستخدم، مع القدرة على الحفاظ على الماء داخل الحوض.

وسجل هنسيل الاختراع في عام 1900.

واقيات لعيون الدجاج

في عام 1903 حصل المخترع أندرو جاكسون على براءة اختراع لواقيات لعيون الدجاج، والتي تحمي من الدجاج المتنمر الذي يقوم بفقأ أعين دجاج آخر، والتي تطورت في مرحلة لاحقة لتصبح نظارات أعين الدجاج والتي تباع حاليا.

الدراجة المزدوجة

يبدو أن الدراجة الهوائية كانت مصدر ملل للمخترع كارل لانغ، الذي قام باختراع دراجة مزدوجة تستطيع الدوران الكامل من دون أن تسقط، وحصل على براءة اختراعها في عام 1905.