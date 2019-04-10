تغريم بنك خرق العقوبات على إيران

أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء التوصل إلى تسوية يدفع بموجبها بنك ستاندرد تشارترد 1.1 مليار دولار لانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران.

وتهدف التسوية إلى طيي صفحة تحقيق بدأ منذ نحو خمس سنوات، وهي موزعة بين وزارة العدل الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ومكتب المحامي العام لمقاطعة نيويورك، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، وسلطة مراقبة السلوك المالي البريطانية.

وقالت الوزارة إن ستاندرد تشارترد أقر بمسؤوليته الكاملة عن الانتهاكات، التي يرجع معظمها إلى عام 2012، ولم يحدث أي منها بعد 2014، وأضافت أن البنك تعاون بشكل فعال وكامل مع سلطات التحقيقات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بيل وينترز إن "الملابسات التي أفضت إلى قرارات اليوم غير مقبولة تماما ولا تمثل ستاندرد تشارترد الذي أفخر بقيادته اليوم".

ويعمل البنك الذي مقره لندن بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأميركية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل مخالف للقانون من خلال النظام المالي الأميركي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

وفي شباط/ فبراير قال البنك إنه تحوط بـ 900 مليون دولار لتسويات محتملة تتعلق بانتهاك عقوبات أميركية وتداول العملات، وتضمن ذلك أيضا غرامة سلطة مراقبة السلوك المالي.