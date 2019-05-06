'ستار بكس' في صراع العروش.. HBO تعترف

فوجئ متابعو أحدث حلقات مسلسل "صراع العروش" بظهور كوب من أكواب مقاهي ستاربكس في أحد المشاهد.

وأصبح المشهد حديث عشاق المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي الذين تكهن بعضهم بأن يكون ذلك دعاية لسلسلة المقاهي الشهيرة.

وحسب بيرني كاولفيلد، أحد المنتجين المنفذين لـ"صراع العروش"، فإن ظهور كوب ستاربكس ما هو إلا "خطأ بسيط".

واعتذر كاولفليد عن هذا الخطأ في مقابلة مع إذاعة WNYC الاثنين.

ومن غير المعروف بعد إذا كانت شركة إتش بي أو منتجة المسلسل ستقوم بإصدار نسخة أخرى من الحلقة بعد إزالة المشهد الذي يظهر به كوب ستاربكس.

وأكدت الشركة في بيان أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن دنيرس (إحدى شخصيات المسلسل) قد طلبت كوبا من الشاي".

وحققت أحدث حلقات المسلسل نحو 17.8 ملايين مشاهدة حتى الآن.