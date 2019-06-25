سبيس إكس تطلق صاروخا يحمل 24 قمرا صناعيا

أطلقت شركة سبيس إكس الثلاثاء صاروخ فالكون هيفي من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا حاملا 24 قمرا صناعيا تجريبيا في إطار ما وصفته الشركة بأنه إحدى أصعب تجارب الإطلاق التي قامت بها.

وانطلق الصاروخ وسط هتافات متابعين للحدث الساعة 2:30 بعد منتصف الليل (06:30 ت.غ) بعد تأخير ثلاث ساعات عن الموعد الأصلي الذي كان مقررا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وانفصلت محركات الدفع الصاروخية بأمان وبدأ الصاروخ مهمة تستغرق ست ساعات لنشر الأقمار الصناعية.

وأطلق على المهمة اسم "سبيس تيست بروغرام 2" وهي ثالث مهمات الصاروخ فالكون هيفي الذي تصفه سبيس إكس بأنه أقوى نظام إطلاق في العالم.

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فيديو لانطلاق الصاروخ.

وتجري المهمة بتكليف من وزارة الدفاع الأميركية المتعاقد الرئيسي لشركات الفضاء التجارية مثل سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

وقالت سبيس إكس إنها ستضع الأقمار الصناعية في مداراتها لحساب وكالات من بينها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ومختبرات تابعة لوزارة الدفاع وجامعات ومنظمات لا تهدف للربح.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن فالكون هيفي هو أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم "بمقدار الضعف" وأن لديه القدرة على حمل قرابة 64 طنا متريا أي ما يزيد في الوزن عن طائرة بوينغ 737 محملة بالركاب وأفراد الطاقم والأمتعة ومزودة بالوقود.