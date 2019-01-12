سبيس أكس تقلص عدد موظفيها

علنت شركة سبيس أكس المتخصصة في تكنولوجيا الرحلات الفضائية، ويملكها إيلون ماسك، أنها ستسرح نحو 10 في المئة من موظفيها الذين يتجاوز عددهم ستة آلاف شخص.

وقالت الشركة إنها "ستستغني" عن بعض من قوتها العاملة، مشيرة إلى مواجهتها "تحديات صعبة للغاية في المستقبل".

وقال متحدث باسم سبيس أكس في رسالة عبر البريد الإلكتروني "يجب على سبيس أكس أن تصبح شركة أقل حجما لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وللنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب وإنترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء".

وكانت رويترز قد ذكرت في تشرين الثاني/ نوفمبر إن ماسك أقال في يونيو حزيران ما لا يقل عن سبعة أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق سبيس أكس قمرا صناعيا. وتم الربط بين إقالة هؤلاء الأشخاص وخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار ستارلينك التابعة للشركة.

ويتنافس برنامج ستارلينك مع برنامج وان ويب لشركة تيليسات الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية.