'سبيس أكس' تطلق 64 قمرا صناعيا إلى الفضاء

أطلقت شركة سبيس أكس الصاروخ فالكون 9 من ولاية كاليفورنيا حاملا 64 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار قريب من الأرض، في مهمة وصفتها الشركة بأنها أكبر مهمة من نوعها لصاروخ ينطلق من الولايات المتحدة.

والمهمة التي أطلق عليها اسم "أس أس أو أيه" هي ثالث رحلة للفضاء يقوم بها الصاروخ فالكون 9 مما يمثل حجر زاوية آخر على طريق تكنولوجيا سبيس أكس منخفضة التكلفة التي تقوم على إعادة استخدام الصواريخ.

وانطلق الصاروخ الاثنين من قاعدة فاندنبرج التابعة للقوات الجوية في كاليفورنيا حاملا الأقمار الصناعية التي تخص 34 شركة ووكالة حكومية وجامعة مختلفة.

وقالت سبيس أكس إن المهمة "أحد أكثر المهام تعقيدا" لشركة سبيس فلايت الناشئة التي تتخذ من سياتل مقرا لها، وهي الشركة التي رتبت المسارات لكل شركة من الشركات المنتجة للأقمار الصناعية.

وتأتي المهمة بعد أيام من إطلاق الهند صاروخا يحمل 31 قمرا صناعيا للفضاء.

وأظهرت لقطات حية عودة المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض كما هو مخطط بعد الإطلاق وهبوطها على سفينة قبالة الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا.

لكن جزءا في الصاروخ يوفر الحماية للأقمار الصناعية لحظة الانطلاق لم يسقط في شبكة للهبوط وسقط في المحيط.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس أكس، عبر "تويتر": "لم يسقط جناحا منصة فالكون في الشبكة لكنهما هبطا بسلاسة في المياه". وأضاف أن السفينة تتحرك لانتشالهما.

وأضاف ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن "الخطة هي تجفيفهما وإطلاقهما مرة أخرى. لا مشكلة في قليل من السباحة".