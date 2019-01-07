سبيسي أمام القضاء بتهمة اعتداء جنسي

مثل الممثل الأميركي الشهير كيفين سبيسي أمام محكمة في ولاية ماساتشوستس يوم الإثنين في اتهامات باعتداء جنسي وضرب مراهق تعود إلى عام 2016.

كيفين سبيسي مطلوب للقضاء

وكانت المذيعة الإخبارية السابقة هيذر أونرو قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ببلاغ قالت فيه إن بطل مسلسل ""House of Cards" وضع يده داخل سروال ابنها، الذي كان حينها يبلغ من العمر 18 عاما، في مطعم في تموز/يوليو 2016.

وظهر سبيسي الإثنين برفقة محاميه أمام محكمة دائرة نانتاكيت، واستمع إلى الاتهامات الموجهة ضده.

وشهدت المحاكمة اهتماما إعلاميا، إذ وقفت سيارات تابعة لمحطات تلفزة منذ فجر الإثنين أمام مقر المحكمة انتظارا لمتابعة الجلسة.

وما أن فتحت المحكمة أبوبها حتى اكتظت قاعة الجلسة بالصحافيين الذين انتظروا لساعات ظهور سبيسي.

وقال محامي الممثل، الفائز بجائزة أوسكار مرتين، إن موكله يقر بـ"عدم الذنب" في جناية اعتداء جنسي وضرب.

ويواجه سبيسي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته.

وقال محامي سبيسي إن المراهق لم يبلغ عن هذه الاتهامات فور حدوثها، فيما قال محامي الطرف الآخر إن موكله "يضع مثالا يحتذى به بتشجيع الضحايا الذين يرفضون الإبلاغ عن تعرضهم لاعتداءات جنسية".

وكان أكثر من 30 رجلا قد قالوا من قبل إنهم كانوا ضحايا لتقارب جنسي غير مرغوب فيه من قبل سبيسي، الذي ثار جدل حوله عندما اتهمه الممثل أنتوني راب في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

واعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق مع راب. ونجم عن ذلك الجدل منع سبيسي من مواصلة العمل في مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي تنتجه نتفليكس، واستبعاده من فيلم "أول ذا ماني إن ذا وورلد".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في آذار/مارس المقبل.