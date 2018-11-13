سبوتيفاي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة سبوتيفاي للبث الموسيقي إطلاق خدماتها رسميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في 13 سوقا جديدة.

وهذه الأسواق هي الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والجزائر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية ومصر.

ويعني ذلك أن القائمة تخلو من ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

والخدمة كانت موجودة بشكل غير رسمي في الشرق الأوسط منذ عدة سنوات عن طريق حسابات مسجلة في دول أخرى، خاصة الأوروبية.

وتوقع كلاوديوس بولر، الذي اختير لإدارة فرع الشركة في المنطقة، أن تقود الإمارات ومصر والمغرب النمو الإقليمي للشركة، بسبب زيادة أعداد السكان من فئة الشباب وتزايد انتشار الهواتف الذكية.