سبعة أسباب لاستقالة ماتيس

الحرة/جو تابت -البنتاغون

قال مسؤول رفيع في البنتاغون الخميس في تصريح للصحافيين إن استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس جاءت بسبب تباين كبير مع قناعات الرئيس ترامب.

وأضاف أن أبرز الأسباب التي دفعت ماتيس للاستقالة هي:

1- سحب القوات الاميركية من سوريا.

2- اتجاه قريب لخفض عديد القوات في أفغانستان.

3- إرسال قوات أميركية إلى الحدود مع المكسيك.

4- تعيين رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة في وقت مبكر وقبل نحو عام من انتهاء رئاسة الجنرال الحالي جو دنفورد.

5 - تعليق المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية وبحر اليابان من دون استشارة قادة الأركان.

6- الخروج من اتفاق "خطة العمل المشتركة" المعروفة باتفاق إيران النووي.

7- إلغاء قانون خدمة المتحولين جنسيا في صفوف القوات المسلحة الأميركية.