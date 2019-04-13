سبب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية

كشفت مؤسسة الفضاء الإسرائيلية "سبيس آي.إل" سبب تحطم مركبة الفضاء بيريشيت خلال محاولتها الهبوط على سطح القمر الخميس الماضي.

وقالت "سبيس آي أل" في سلسلة تغريدات إن "خللا تقنيا تسبب في توقف المحرك الرئيسي للمركبة وجعل من المستحيل إبطاء نزولها على سطح القمر".

وذكر مسؤولو "سبيس آي أل" أن "أول مشكلة فنية واجهت المركبة الفضائية حدثت على بعد 14 كيلومترا فوق سطح القمر، وبعدها فقد الاتصال بين غرفة التحكم في إسرائيل والمركبة خلال عمليات الهبوط".

وتمكن المهندسون العاملون في مؤسسة الفضاء من إعادة الاتصال بالمركبة "لكن الأوان كان قد فات لأنها كانت قريبة جدا من سطح القمر وتسير بسرعة 500 كلم/ساعة"، وفقا لـ"سبيس آي أل".

وتم إطلاق المركبة الفضائية إلى الفضاء في شباط/فبراير الماضي في رحلة استغرقت سبعة أسابيع للوصول إلى القمر.

وكان الفريق الفضائي الإسرائيلي يحاول أن تصبح "سبيس آي أل" رابع وكالة فضائية وطنية تقوم بهبوط ناجح على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق والصين.

وصنعت مؤسسة الفضاء (سبيس آي أل) الإسرائيلية، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، المركبة الفضائية التي تزن 585 كيلوغراما بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.