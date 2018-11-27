سباق الأغلى.. مايكروسوفت قد تطيح أبل

أغلقت أسواق الأسهم الاثنين على صعود لأسهم شركة "مايكروسوفت" رفع قيمتها السوقية إلى 817 مليار دولار أميركي لتقترب من تجاوز قيمة شركة "أبل" وأن تصبح الشركة الأغلى في العالم المدرجة أسهمها بأسواق التداول.

وكانت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" قد تجاوزت لوقت قصير "أبل" بعد تراجع لأسهم الشركة التي تصنع هواتف "آيفون" بنسبة 1.77 بالمئة وارتفاع نسبتها ثلاثة بالمئة لأسهم "مايكروسوفت"، قبل أن تغلق تعاملات أسواق المال الاثنين باستعادة "أبل" المركز الأول بقيمة وصلت إلى 829 مليار دولار، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة المختصة في شؤون أسواق المال الثلاثاء إن "مايكروسوفت" تقترب من أن تصبح الشركة الأميركية الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وأصبحت "أبل" في آب/أغسطس أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار قبل أن تتراجع بشكل كبير مطلع الشهر الجاري بعد إعلانها توقعات بأن المبيعات في الربع الأخير من هذا العام قد تأتي دون توقعات أسواق المال.

وتستقر شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في المركز الثالث بمسافة ليست بعيدة عن "أبل" و"مايكروسوفت" بقيمة سوقية تبلغ 773 مليار دولار.