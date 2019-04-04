سباعية السد تقوده إلى لقب الدوري

أحرز السد لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة 14، وهو رقم قياسي، بعد فوزه الساحق الخميس بنتيجة 7-2 على الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هداف الدوري ثلاثة أهداف وأضاف حسن الهيدوس هدفين كما هز أكرم عفيف والكوري الجنوبي جونج وو يانج الشباك مرة واحدة في مباراة اختتمت تحت أمطار غزيرة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وسجل الهولندي نايجل دي يونغ وعبد الرشيد إبراهيم هدفي الأهلي في الشوط الثاني بعدما حسم السد الانتصار الكبير.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة أصبح رصيد السد 54 نقطة من 21 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الدحيل حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر أمام الخريطيات المتذيل في مباراة أقيمت بالتوقيت ذاته.

ورفعت جماهير السد لافتات تحمل الرقم "69" في إشارة إلى عدد بطولات النادي الملقب باسم "الزعيم" بعدما أصبح بطلا لقطر لأول مرة منذ 2013.

وثأر السد لخسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم حيث تعثر بنتيجة 4-1 أمام الأهلي تشرين الأول/أكتوبر.