سان جيرمان يثأر من ليفربول

عزز باريس سان جرمان الفرنسي حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدفين مقابل هدف الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

فيما اقترب نابولي الإيطالي كثيرا من تخطي الدور الأول بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وثأر باريس سان جيرمان لخسارته أمام ليفربول في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثاني في دور المجموعات فانتزع المركز الثاني من الفريق الإنكليزي بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة خلف نابولي.

ووقف رصيد ليفربول عند ست نقاط وبات مطالبا بالفوز على ضيفه نابولي في الجولة السادسة الأخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل لضمان مواصلة مشواره في المسابقة التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي.

وسجل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني خوان برنات والبرازيلي نيمار دا سيلفا، فيما سجل جيمس ميلنر الهدف الوحيد لليفربول.

وسجل أهداف نابولي السلوفاكي ماريك هامسي، وأضاف البلجيكي دريس مرتنز الهدفين الثاني والثالث.

وسجل الفاردو بن محمد من جزر القمر هدف النجم الأحمر الصربي.