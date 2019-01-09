سان جرمان يخرج من كأس الرابطة الفرنسية

حقق غانغان، متذيل ترتيب الدوري، مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه باريس سان جرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية، بالفوز عليه في معقله بهدفين لهدف الأربعاء.

وهي الهزيمة الأولى لباريس سان جرمان، بطل ومتصدر ترتيب الدوري، في مسابقة كأس الرابطة منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حين خرج من ربع النهائي بالذات على يد سانت إتيان بركلات الترجيح، قبل أن يتوج بعدها باللقب لخمسة مواسم متتالية.

سجل لسان جرمان نيمار من كرة رأسية في الدقيقة (62) وأدرك غانغان التعادل في الدقيقة (81) من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام لتقنية الفيديو "في أيه آر" لصالح ماركوس كوكو بعد خطأ في المنطقة من الإسباني خوان برنات، وانبرى لها الكونغولي الديمقراطي ييني نغباكوتو بنجاح في مرمى ألفونس أريولا.

وضغط سان جرمان في الدقائق الأخيرة بحثا عن استعادة تقدمه، فترك مساحات استغلها تورام للانطلاق بهجمة مرتدة سريعة في الوقت القاتل، ونجح في انتزاع ركلة جزاء من الألماني ثيلو كيلر ونفذها بنفسه أيضا، ونجح بوضع الكرة في الشباك رغم تمكن أريولا من لمسها في الدقيقة (90+3).

