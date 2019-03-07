ساندرز يدافع عن إلهان عمر

دافع المرشح الرئاسي السيناتور بيرني ساندرز الأربعاء عن النائبة الديمقراطية إلهان عمر التي تواجه انتقادات بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية.

وانتقد ساندرز، وهو يهودي، ما تتعرض له النائبة عمر، معتبرة أن توجيه الانتقادات لها محاولة لإخراجها من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس ووقف النقاشات حول السياسة الخارجية الأميركية تجاه إسرائيل، حسب موقع "ذا هيل" المختص بشؤون الكونغرس الأميركي.

ورفض ساندرز المساواة بين معاداة السامية والانتقاد المشروع لإسرائيل بقيادة الجناح اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، حسب قوله، مشيرا إلى ضرورة دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتواجه النائبة عمر، وهي مسلمة من أصول صومالية، هجوما بسبب قولها إن أنصار إسرائيل الأميركيين يسمحون بالولاء لدولة أجنبية، كما كانت قد اعتذرت الشهر الماضي عن تغريدة لها ربطت بين دعم الحزب الجمهوري لإسرائيل بتبرعات "آيباك".

ويصوت مجلس النواب الأميركي الخميس على قرار يعارض معاداة السامية والتعصب.