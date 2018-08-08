سامسونغ تعلن استثمارات بعشرات المليارات في الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة "سامسونغ" الأربعاء عن استثمارات بقيمة 161 مليار دولار على ثلاثة أعوام، 70 في المئة منها سيستثمر في كوريا الجنوبية.

وستخصص الشركة 22 مليارا في أبحاث حول التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ما يعطي دفعا لنموها مستقبلا.

وشهدت سوق الهواتف الذكية تراجعا ما دفع المجموعة التي يوازي رقم أعمالها خمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية، إلى البحث عن محركات نمو جديدة.

وقالت المجموعة في بيان "تتوقع سامسونغ بأن يساهم التطور الناجم عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، في تغيير القطاع في حين أن تكنولوجيات الاتصالات (5G) ستوجد فرصا جديدة في مجالات السيارة المستقلة وأجهزة الانترنت والآلية".

وبلغت إيرادات المجموعة حوالي 10 ملايين دولار مع نهاية النصف الأول من 2018.

وتتوقع المجموعة إيجاد 40 ألف وظيفة جديدة بما يطمئن الحكومة الكورية الجنوبية التي تلاقي صعوبة في لجم بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب.