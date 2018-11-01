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العراق

'ساعة بغداد' تفوز بجائزة مهرجان إدنبره الدولي

صورة للموقع الرسمي لمهرجان إدنبره للكتاب

فازت الكاتبة العراقية شهد الراوي الخميس بجائزة الكتاب الأول في مهرجان إدنبره للكتاب 2018 عن روايتها "ساعة بغداد".

وتصدرت الراوية التي كتبتها في 2016، وترجمت للإنكليزية، قوائم أفضل الكتب مبيعا في العراق والإمارات العربية المتحدة.

كما دخلت "ساعة بغداد" ضمن القائمة القصيرة للنسخة العربية من جائزة "بوكر" العالمية لعام 2018.

وقال المهرجان على موقعه الرسمي إن رواية "ساعة بغداد" تنافست مع 49 رواية لكتاب من مختلف دول العالم.

وتركز رواية ساعة بغداد على الصور المألوفة للعراق في الأخبار خلال تسعينيات القرن الماضي لإظهار المعاناة اليومية لسكان العاصمة العراقية في تلك الفترة، وحقيقة أن ينشأ المرء في مدينة مزقتها الحرب.

وشهد الراوي من مواليد بغداد عام 1986، وبقيت فيها لغاية إكمال دراستها الثانوية قبل أن تنتقل إلى سوريا ومن ثم إلى دبي حيث تقيم حاليا، وتدرس للحصول على درجة الدكتوراه في علم الإنسان.

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