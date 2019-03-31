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'ساعة الأرض'.. معالم شهيرة تطفئ أنوارها

برج إيفل قبل إطفاء أنوراه للمشاركة في ساعة الأرض

أطفأت عدة معالم شهيرة حول العالم أنوارها أمس السبت، للمشاركة في الاحتفال السنوي بمبادرة "ساعة الأرض" ولجذب الانتباه لقضية تغير المناخ.

وينظم الحدث الصندوق العالمي للطبيعة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وغيره من التهديدات الناجمة عن النشاط البشري، وقد شهد مشاركة نحو 200 معلم كبير في أنحاء العالم وذلك بإطفاء الأنوار في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

في الولايات المتحدة، أطفئت أنوار مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالإضافة إلى أضواء مبنى "إمباير ستيت"، ضمن فاعليات "ساعة الأرض".

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك مظلما خلال ساعة الأرض بنيويورك في الولايات المتحدة- 30 أذار/مارس 2019
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك مظلما خلال ساعة الأرض بنيويورك في الولايات المتحدة- 30 أذار/مارس 2019

وخيم الظلام على برج إيفل بعدما أطفأت باريس أنوار أشهر معالمها السياحية مشاركة منها في المبادرة التي يتم تنظيمها للعام الثالث عشر على التوالي.

برج إيفل قبل وبعد إطفاء الأنوار خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019
برج إيفل قبل وبعد إطفاء الأنوار خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019

وفي ألمانيا، أطفأت أضواء بوابة براندنبورغ الشهيرة لمدة ساعة فيما أضيئت في الساحة المقابلة لها أنوار خافتة تشكل خريطة العالم.

بوابة براندنبورغ ببرلين قبل وبعد إطفاء الأنوار خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019
بوابة براندنبورغ ببرلين قبل وبعد إطفاء الأنوار خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019

وكسى الظلام العاصمة الروسية موسكو بعدما شارك أكثر من 2200 مبنى في المبادرة السنوية، من ضمنها مبنى الكرملين ومقر حكومة روسيا الاتحادية.

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019

كما أطفئت أنوار معبد بارثينون الشهير والمواقع الأثرية المجاورة على هضبة أكروبول التي تطل على العاصمة اليونانية أثينا.

معبد بارثينون بالعاصمة اليونانية أثينا خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019
معبد بارثينون بالعاصمة اليونانية أثينا خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019

وفي الهند، أطفأت العديد من المعالم البارزة أضواءها للمشاركة في الحدث السنوي، ومن بينها نصب بوابة الهند التذكاري في نيودلهي.

نصب بوابة الهند التذكارية خلال ساعة الأرض

وساد الظلام أيضا شاطئ جزيرة هونغ كونغ بعد أن أطفأت ناطحات السحاب المطلة على الواجهة البحرية أنوارها في إطار المبادرة العالمية.

شاطئ جزيرة هونغ كونغ خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019
شاطئ جزيرة هونغ كونغ خلال ساعة الأرض - 30 أذار/مارس 2019

وزادت المشاركة في ساعة الأرض على نحو متواصل منذ أول نسخة في عام 2007، ويقول الصندوق إن أكثر من 180 دولة ومنطقة تحتفل به حاليا حول العالم.

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