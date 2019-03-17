ساعة آبل لاكتشاف رجفان القلب 

أشارت دراسة ضخمة إلى أن ساعة آبل يمكنها في بعض الأحيان اكتشاف اضطراب مقلق في دقات القلب.

لكن خبراء قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان استخدام تقنية يمكن ارتداؤها للكشف عن اضطرابات في القلب يساعد حقا.

واشترك في الدراسة أكثر من 419 ألفا من مستخدمي ساعة آبل.

ويقوم تطبيق في الساعة بتنبيه المستخدم إذا لاحظ وجود مشكلة في معدل ضربات القلب والتي قد تشير إلى الرجفان الأذيني، الحالة التي إذا لم يتم علاجها في النهاية يمكن أن تؤدي إلى حدوث جلطات.

وأورد باحثون في جامعة ستانفورد النتائج الأولية للدراسة السبت في مؤتمر لأمراض القلب.

وأشارت الساعة إلى مشكلات محتملة في القلب لدى مجموعة صغيرة من الأشخاص (حوالي 2100).

ومن بين أولئك الذين تمت إعادة فحصهم من خلال مراقبة رسم القلب، ظهر أن ثلثهم مصاب بالرجفان (اضطراب ضربات القلب).

وقال الخبراء إن الدراسة ربما لم تشمل عددا كبيرا من كبار السن، المعرضين لنحو أكبر للإصابة بمشكلات في القلب.