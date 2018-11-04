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رياضة

ساري يعادل رقما قياسيا عمره 24 عاما

مدرب نادي تشيلسي ماوريتسو ساري

تمكن مدرب نادي تشيلسي الإنكليزي ماوريتسو ساري الأحد من معادلة رقم قياسي دام 24 عاما في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح ساري في قيادة تشيلسي في أول موسم له مع الفريق اللندني لعدم الخسارة في أول 11 مباراة في الدوري، بعد أن حقق الفوز الأحد على كريستال بالاس (3-1).

وتعادل تشيلسي تحت قيادة ساري في ثلاث مباريات وفاز في ثماني، ليعادل بذلك رقم مدرب نادي نوتنغهام فورست فرانك كلارك في عام 1994، الذي كان في موسمه الثاني مع الفريق.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز متفوقا على ليفربول بفارق الأهداف، ومتأخرا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين.

وتعاقد تشيلسي مع مدرب نادي نابولي الإيطالي ماوريتسو ساري هذا الصيف خلفا للمدرب المقال أنطونيو كونتي.

وفي حال فوز أو تعادل تشيلسي في مباراته المقبلة مع إيفرتون المقررة الأحد على ملعب ستانفورد بردج سيكون ساري بذلك أول مدرب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز ينجح في عدم الخسارة لـ12 مباراة متتالية في أول موسم له.

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