ساري يعادل رقما قياسيا عمره 24 عاما

تمكن مدرب نادي تشيلسي الإنكليزي ماوريتسو ساري الأحد من معادلة رقم قياسي دام 24 عاما في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح ساري في قيادة تشيلسي في أول موسم له مع الفريق اللندني لعدم الخسارة في أول 11 مباراة في الدوري، بعد أن حقق الفوز الأحد على كريستال بالاس (3-1).

Maurizio Sarri is unbeaten in his first 11 #PL matches as @ChelseaFC manager – this is the joint-longest unbeaten start by a PL manager, equalling the record set by Frank Clark in 1994 pic.twitter.com/JCw7FJRJrO — Premier League (@premierleague) November 4, 2018

وتعادل تشيلسي تحت قيادة ساري في ثلاث مباريات وفاز في ثماني، ليعادل بذلك رقم مدرب نادي نوتنغهام فورست فرانك كلارك في عام 1994، الذي كان في موسمه الثاني مع الفريق.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز متفوقا على ليفربول بفارق الأهداف، ومتأخرا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين.

That win puts us back up to 2nd in the @premierleague! We'll hear from Maurizio Sarri soon - today he has equalled a league managerial record in going his first 11 games unbeaten.#CHECRY pic.twitter.com/8OwGq8od12 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2018

وتعاقد تشيلسي مع مدرب نادي نابولي الإيطالي ماوريتسو ساري هذا الصيف خلفا للمدرب المقال أنطونيو كونتي.

وفي حال فوز أو تعادل تشيلسي في مباراته المقبلة مع إيفرتون المقررة الأحد على ملعب ستانفورد بردج سيكون ساري بذلك أول مدرب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز ينجح في عدم الخسارة لـ12 مباراة متتالية في أول موسم له.