محكمة فرنسية تغرّم ساركوزي

قضت محكمة النقض في باريس الأربعاء على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بدفع 2500 يورو.

الغرامة التي على ساركوزي دفعها ستذهب للصحافي المعروف إيدوي بلينل، مدير موقع "ميديا بارت" الذي نشر في عام 2012 وثيقة "تثبت" تلقي ساركوزي دعما ماليا من العقيد الليبي معمر القذافي خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى قصر الإليزيه سنة 2007.

وكانت الوثيقة التي نشرها "ميديا بارت" السبب المباشر في تفجير قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية.

وتظهر الوثيقة التي نشرها الموقع بين جولتي الانتخابات الرئاسية موافقة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الليبي موسى كوسة على تمويل حملة ساركوزي في 2007 بـ"50 مليون يورو".

يذكر أن القضاء الفرنسي اتهم ساركوزي رسميا في 2018 بـ"الفساد السلبي" و"اختلاس الأموال العامة" على خلفية ما يعرف باسم "قضية بيغميليون" في إشارة لاسم الشركة التي قدمت فواتير مفبركة لحزب ساركوزي تفاديا لتوجيهها مباشرة لحملته الانتخابية.