'ساردس'.. سر التأييد التركي لمادورو

رغم وقوف معظم دول العالم ضد نيكولاس مادورو بسبب للأوضاع الاقتصادية السيئة التي شهدتها فنزويلا الغنية بالنفط في عهده، إلا أن هناك عدة دول دعمت مادورو من بينهم تركيا.

وتعود قصة التأييد التركي لمادورو إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017، بعد زيارة مادورو لنظيره التركي رجيب طيب أردوغان في أنقرة، وبعد شهرين من الزيارة ولدت فجأة شركة غامضة اسمها "ساردس".

الشركة بدأت العمل في كانون الثاني/يناير 2018، عندما استوردت شحنة ذهب من فنزويلا وصلت قيمتها إلى 41 مليون دولار، وفي شباط/فبراير من العام ذاته تم تحويل شحنة أخرى وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار، إلى تركيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أمر الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على صناعة الذهب الفنزويلية بعدما أرسلت واشنطن مبعوثا إلى تركيا ليحذر أنقرة من التعامل تجاريا مع فنزويلا.

رغم ذلك، استطاعت شركة ساردس نقل ذهب تصل قيمته إلى 900 مليون دولار خارج فنزويلا، بحسب تقرير لبلومبرغ.

مصالح اقتصادية

ترتبط تركيا بمصالح اقتصادية مع بعض الدول التي تحكمها أنظمة سلطوية، مثل روسيا، والصين، وإيران وفنزويلا التي اعترف أردوغان برئيسها مادورو رئيسا شرعيا بالبلاد، رغم تأييد معظم الدول الغربية لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

استمرت تركيا في تجارة الذهب مع فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة، ورغم إغلاق الأبواب الرئيسية لتبادل الذهب بين أنقرة وكاراكاس، حاول الرئيس التركي اللجوء إلى طرق بديلة.

سافر أردوغان إلى العاصمة الفنزويلية كاركاس في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، حيث اصطحب أردوغان معه أحمد أهلاتجي، رئيس إحدى أكبر مصافي الذهب في تركيا.