ساحل العاج تتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

تغلبت ساحل العاج على مالي الاثنين بهدف دون مقابل في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة في مصر.

وسجل منتخب ساحل العاج هدفا بقدم لاعبه ولفريد زاها في الدقيقة 76، ليعبر إلى الدور ربع النهائي ليلاقي الخميس في السويس أيضا، المنتخب الجزائري الذي واصل الأحد عروضه القوية في البطولة القارية، بفوز كبير في ثمن النهائي على غينيا 3-صفر.

وكانت مباراة ساحل العاج ومالي إعادة لمواجهتهما في الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 حين فازت الأولى ذهابا 3-1 وتعادلا إيابا صفر-صفر، لكن أيا منهما لم يتأهل، بل ذهبت البطاقة للمغرب.

وكانت ساحل العاج قد حلت ثانية في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المغرب التي حققت 9 نقاط.