ساترفيلد: نريد للبنان أن يواجه خياراته

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن لبنان أصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد وبالمسائل الأمنية.

وأكد ساترفيلد أن واشنطن ملتزمة مع لبنان بشكل كبير، وتود أن تراه يتقدم ويواجه خياراته.

وقال إن التعامل مع لبنان سيكون حسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي أمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية.

وأكد ساترفيلد أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لدعم خيارات لبنان الوطنية. داعياً إلى الخروج من الصراعات والإيديولوجيات الخارجية.

وقال ساترفيلد بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، إن زيارته إلى بيروت تأتي بعد تشكيل الحكومة في لبنان وفي ظل المتغيرات في المنطقة.

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة رغبة كي ترى استقرارا وأمنا حقيقيين في لبنان، وهذا يتوقّف على خياراته الوطنية وليس على خيارات تُملى عليه.

والتقى المسؤول الأميركي خلال زيارته بلبنان بعدد من السياسيين والوزراء، بالإضافة إلى السفير البريطاني في بيروت.

وكانت بريطانيا قد أعلنت حظر جماعة حزب الله اللبنانية بشقيها السياسي والعسكري واعتبارها منظمة إرهابية.