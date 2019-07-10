كاليفورنيا.. خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تقدم فوائد صحية حكومية للبالغين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

الإجراء الذي وقعه حاكم الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء يوسع برامج الرعاية الطبية (Medicaid) المقدمة للبالغين ذوي الدخل المنخفض والذين لا يحملون وثائق ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما.

ويتوقع مسؤولون بالولاية أن تغطي الخطة الجديدة حوالي 90 ألف شخص.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع أجراه في مارس الماضي معهد السياسة العامة غير الحزبي في كاليفورنيا أظهر أن ما يقرب من ثلثي سكان كاليفورنيا يدعمون توفير التغطية للشباب غير المصرح لهم قانونا بالعيش في الولاية.

ويشير المعهد إلى أن في كاليفورنيا مهاجرين أكثر من أي ولاية أميركية أخرى. ويقدر أن 14 في المئة منهم يعيشون من دون وضع قانوني.

ومنذ عام 2016، تسمح كاليفورنيا للأطفال دون سن 18 سنة بالحصول على الرعاية الصحية المدعومة من دافعي الضرائب بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وتأتي خطوة كاليفورنيا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب تكثيف حملتها ضد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.