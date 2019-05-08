سائقو 'أوبر' و 'ليفت' يضربون

بدأ سائقو "أوبر" و"ليفت" في أكثر من 12 مدينة حول العالم إضرابا الأربعاء احتجاجا على "الأجور المنخفضة وظروف العمل غير المستقرة".

ومن بين المدن التي شملها الإضراب لندن ونيويورك ومدن أخرى في أستراليا وجنوب إفريقيا، ويأتي قبل يومين فقط من الطرح العام الأولي للاكتتاب الذي تعتزم "أوبر" القيام به الجمعة.

وفي لندن بدأ الإضراب الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ويستمر لغاية الرابعة من بعد الظهر، وفي مدينتي سان دييغو ولوس أنجلس بكاليفورنيا سيستمر 24 ساعة، وفي أتلانتا بولاية جورجيا يستمر 12 ساعة، على أن يستغرق ساعتين فقط نيويورك.

ويحاول السائقون من خلال هذا الإضراب إيصال رسالة مفادها بأنهم يريدون دخلا معقولا وأمنا وظيفيا ودخلا منتظما، ومطالب أخرى.

ويأتي هذا الإضراب الجماعي في أعقاب إضراب مماثل حصل في آذار/ مارس الماضي في العديد من مدن ولاية كاليفورنيا بسبب تخفيضات في الأجور، وقعت قبل أن يتم طرح شركة "ليفت" للاكتتاب العام.