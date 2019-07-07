'سأزرع كلية'.. فنان أميركي يفاجئ جمهوره

فاجأ النجم الموسيقي الأميركي ستيفي وندر جمهور إحدى حفلاته في لندن ليل أمس السبت بإعلان أنه سيخضع لجراحة زرع كلية في الخريف المقبل.

أسطورة الموسيقى أبلغ جمهوره بهذا النبأ بعد أداء أغنيته "سوبرستيشن" في ختام إحدى حفلات "بريتيش سمر تايم" في متنزه هايد بارك.

وقال وندر ( 69 عاما) إنه أعلن عن الجراحة لدحض الشائعات وطمأنة جمهوره إلى أنه سيكون بخير.

وقال "سوف أقدم ثلاثة عروض، ثم أتوقف مؤقتا.. سوف أخضع لجراحة.. سوف أزرع كلية نهاية سبتمبر هذا العام".

وأضاف أنه تم العثور على متبرع وأنه سيكون بخير، ما أثار صيحات وتصفيق عشرات الآلاف من عشاقه وجمهوره الذي انتشر في هايد بارك من منصة المسرح وعلى امتداد البصر.

وأضاف وندر: " أتيت إلى هنا لأقدم حبي وشكري لكم.. لن تسمعوا شائعات عنا.. أنا بخير".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل عن مرض كليته.

وذكر تقرير نشر مؤخرا أن وندر يعاني من مشكلة صحية خطيرة.